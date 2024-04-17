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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 33vom 17.04.2024
Formtief beim Gemälde der Bestien

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Boruto

Folge 33: Formtief beim Gemälde der Bestien

23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12

Inojin ist ein leidenschaftlicher Zeichner und die Super Beast Scroll ist seine Ninjutsuspezialität. Eines Tages verliert er jedoch, wie er sein Jutsu anwendet. Als Lösung bietet ihm sein Vater an, an einem Kinderkunstwettbewerb teilzunehmen.

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