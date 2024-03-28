Staffel 1Folge 22vom 28.03.2024
Verbundene GefühleJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 22: Verbundene Gefühle
23 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12
Sasuke und Naruto machen sich auf die Suche nach Sakura, die entführt wurde. Um ihren Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen, begeben sie sich zu Orochimaru. Tatsächlich kann dieser ihnen wichtige Hinweise über den Entführer Shin Uchiha liefern.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media