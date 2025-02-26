Staffel 1Folge 25vom 26.02.2025
Boruto
Folge 25: Unruhige Klassenreise
23 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Boruto macht einen Schulausflug in das Village Hidden in the Mist im Land of Water. Dort trifft er auf Kagura, der genauso alt ist wie Boruto und bereits ein versierter Shinobi. Er dient Mizukage Chojuro als Helfer.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media