Staffel 1Folge 20vom 28.03.2024
Der Junge mit dem SharinganJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 20: Der Junge mit dem Sharingan
23 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12
Als Sasuke durch das Portal auftaucht, wird er von einem fremden Jungen angegriffen. Er kann sich zwar verteidigen, doch der mysteriöse Junge verschwindet spurlos. Er berichtet Naruto über das Geschehen, der sich sofort mit Sasuke treffen will.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media