Staffel 1Folge 32vom 17.04.2024
Die Jagd nach dem SouvenirJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 32: Die Jagd nach dem Souvenir
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Boruto bereitet sich auf den Weg nach Hause vor, doch hat er Himawaris Souvenir vergessen. Dementsprechend ist Himawari traurig darüber. Boruto will Himawari die Wahrheit sagen, jedoch schafft er es nicht rechtzeitig, weshalb die Situation eskaliert.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media