Staffel 1Folge 34vom 17.04.2024
Sternenklare NachtJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 34: Sternenklare Nacht
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Boruto und seine Freunde gehen zelten, um den kulinarischen Ewigen Karpfen zu fangen und zu essen. Das ist auch die letzte Chance, mit seinen Klassenkameraden etwas zu unternehmen, da sie kurz vor der Abschlussprüfung ihrer Schule stehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media