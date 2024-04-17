Staffel 1Folge 31vom 17.04.2024
Boruto und KaguraJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 31: Boruto und Kagura
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Boruto plant einen großen Streich, als der Kage der Five Kage Summit ins Hidden Lead Village kommt. Außerdem hat Sarada ein neues Ziel ins Auge genommen, um der nächste Hokage zu werden. Dementsprechend trainiert sie hart für ihren neuen Traum.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media