Staffel 1Folge 28vom 17.04.2024
Boruto
Folge 28: Kriegserklärung
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Kagura will das Erbe als Träger eines der sieben Shinobi-Schwerter von Kirigakure antreten. Shizuma plant, Kagura auf seine Seite zu ziehen. Dadurch hofft er, einen neuen Krieg anzetteln zu können. Der Auslöser soll Borutos Tod sein.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media