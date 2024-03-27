Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boruto

NarutoStaffel 1Folge 16vom 27.03.2024
Sitzenbleiber-Alarm!

Sitzenbleiber-Alarm!Jetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 16: Sitzenbleiber-Alarm!

23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12

Boruto und seine Klassenkameraden bereiten sich auf den bevorstehenden Prüfungstag vor. Denki mangelt es an Ninjutsu-Fähigkeiten, weshalb er nicht in der Lage ist, mit seinem Chakra Wände zu erklimmen. Iwabe kann von dem Gelernten nichts behalten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Boruto
Naruto

Boruto

Alle 1 Staffeln und Folgen