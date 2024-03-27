Staffel 1Folge 16vom 27.03.2024
Sitzenbleiber-Alarm!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 16: Sitzenbleiber-Alarm!
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Boruto und seine Klassenkameraden bereiten sich auf den bevorstehenden Prüfungstag vor. Denki mangelt es an Ninjutsu-Fähigkeiten, weshalb er nicht in der Lage ist, mit seinem Chakra Wände zu erklimmen. Iwabe kann von dem Gelernten nichts behalten.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media