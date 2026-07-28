Der Fahnder
Folge 1: Ausermittelt
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Der Häftling Solbach erhängt sich zwei Monate vor der Entlassung. Fabers Interesse an dem eigenartigen Selbstmord wächst, als er feststellt, dass sein Vorgesetzter Rick anscheinend eine Beziehung zu Solbachs Witwe unterhält. Durch Fabers Hartnäckigkeit wird ein längst in Vergessenheit geratener Fall neu aufgerollt.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Release Company, WDR mediagroup