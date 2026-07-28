Der Fahnder
Folge 8: Betriebsgeheimnis
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Ein verlassener PKW wird gefunden. Die Seitenscheibe ist eingeschlagen und im Polster steckt ein Projektil. Faber und Max ermitteln den Halter: Es handelt sich um den Dienstwagen des Chemikers Viktor Roman, leitender Angestellter der ‚Schellhorn AG‘. Obwohl Schellhorn und Viktors Frau Doris zunächst leugnen, findet Faber heraus, dass Viktor anscheinend entführt worden ist.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup