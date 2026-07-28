Der Fahnder
Folge 10: Zwischen den Stühlen
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Bei einem Fahrradunfall "funkt" es zwischen der Studentin Elke und Fabers Assistenten Max. Ihr Auto ist bei einem Banküberfall als Fluchtwagen benutzt worden. Sie muss den Täter kennen. Aber damit nicht genug: Max wird der Mitwisserschaft beschuldigt. Faber hält die Vorwürfe für absurd. Er weiht Max ein und bittet ihn um Unterstützung bei der Suche nach dem Bankräuber.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup