Der Fahnder
Folge 12: Nachtschicht
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Ein Pelzhaus steht kurz vor dem Ruin. Der Inhaber Theo Kreutzer beschließt, durch einen Versicherungsbetrug zu retten, was zu retten ist. Er will den Laden mit einer Brandbombe zerstören und die Tat militanten Tierschützern in die Schuhe schieben. Kreutzer baut die Bombe in ein Radio ein und will sie mit dem Auto zu seinem Geschäft bringen, aber der Wagen wird gestohlen.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup