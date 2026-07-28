Das linkshändige PhantomJetzt kostenlos streamen
Der Fahnder
Folge 19: Das linkshändige Phantom
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Ein unbekannter Serientäter hält die Fahnder in Atem. Sechs Banken sind in den letzten Tagen überfallen worden und dementsprechend groß ist der Druck auf Faber. Vorschnell erklärt Rick einen Verdächtigen zum Täter, der sich aber bald als unschuldig herausstellt. Faber und Max begeben sich auf die Ochsentour durch die Szene.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup