Der Fahnder
Folge 11: Endstation
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Auf der Suche nach seiner vermissten Freundin Inge gerät der Bundeswehrsoldat Bossart an Faber und Max. Bossart fällt aus allen Wolken, als er von Faber erfährt, dass Inge ohne sein Wissen anscheinend als Call-Girl gearbeitet hat. Er startet einen gefährlichen Alleingang, um seine Freundin zu finden. Faber kann gerade noch verhindern, dass Bossart zum Mörder wird.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup