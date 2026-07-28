Der Fahnder
Folge 16: Bis ans Ende der Nacht
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Die Nachtschicht beginnt mit öder Routine. Doch plötzlich führt eine Kette unvorhersehbarer Ereignisse zu einer Katastrophe im Aquarium: der von Otto wegen einer Lappalie festgenommene Sigi Schmidt nimmt Faber und das zufällig anwesende Mädchen Nadine als Geiseln. Während draußen unter der Leitung Ricks das SEK Stellung bezieht, eskaliert die Situation für Faber im Aquarium.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup