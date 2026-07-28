Der Fahnder
Folge 17: Cora
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Hauptkommissar Rick hat sich zum ersten Mal seit seiner Scheidung wieder verliebt und stellt seine Freundin Cora den Kollegen vor. Faber ist irritiert, denn er glaubt, Cora bei einem nächtlichen Einsatz in einem zwielichtigen Etablissement erkannt zu haben. Cora wehrt sich empört gegen diese Behauptung und Rick untersagt Faber gekränkt, sich in sein Privatleben einzumischen.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup