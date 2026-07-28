Der Fahnder
Folge 18: Der vierte Mann
51 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Durch einen anonymen Anruf gerät Faber an einen dubiosen Fall von Kindesentführung. Der Vater streitet zunächst ab, dass seine Tochter verschwunden ist. Faber glaubt ihm, zumal die Familie nicht vermögend scheint. Als aber die Fahnder ermitteln, dass Kreutz vor einigen Jahren in einen 16-Millionen-Betrug verwickelt war, erscheint der Entführungsfall in einem neuen Licht.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup