Der Fahnder
Folge 14: Endspiel
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Dem fußballbegeisterten Faber passt es gar nicht in den Kram, dass ihn ausgerechnet am Tag des Pokalendspiels sein alter Freund Geier um Hilfe bittet. Geier droht der Rausschmiss aus dem Billardsalon, den er seit Urzeiten betreibt – er kann die Miete nicht mehr zahlen.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup