Der Fahnder
Folge 9: Baal
49 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Die Nachricht über die vorzeitige Entlassung des Häflings Paulus schlägt wie eine Bombe im Aquarium ein. Paulus, ein psychisch gestörter Gewalttäter, hatte Faber bei seiner Verurteilung Rache geschworen. Faber gerät zusehens in Panik, als er merkt, dass der sadistisch veranlagte Paulus es anscheinend auf Susanne und seinen Sohn abgesehen hat.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup