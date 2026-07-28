Der Fahnder
Folge 2: Tauschgeschäfte
51 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Lutz arbeitet im Auftrag einer Versicherung und des BKA an der Wiederbeschaffung gestohlener Diamanten. Wie Faber ist Lutz hinter Koch her, um über ihn an Berger, den Drahtzieher des Coups, heranzukommen. Lutz’ Methoden sind derart rüde, dass es zu einer Auseinandersetzung mit Faber kommt. Aber von ‚ganz oben‘ kommt die Order, dass er mit Lutz zusammenarbeiten muss.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup