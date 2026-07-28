Der Fahnder
Folge 4: Zwei Schlüssel
49 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Faber und Max observieren den entlassenen Häftling Manni Klaasen. Klaasen hatte vor einigen Jahren mit einem Komplizen einen Supermarkt überfallen und dabei einen Panzerwürfel erbeutet, der nie wieder aufgetaucht war. Auch seine Mittäter hatte Manni nicht verraten. Im letzten Moment kann Faber einen Mord verhindern und den Mörder Lugmeiers festnehmen.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup