Der Fahnder
Folge 6: Mikado
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Der Zuhälter Fürst holt seine Frau Oi vom Flughafen ab. Das Mädchen hat anscheinend keine Ahnung, dass sie als Prostituierte in seinem Club arbeiten soll. Am nächsten Tag wird Fürst ermordet aufgefunden und Oi ist spurlos verschwunden.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup