Der Fahnder
Folge 5: Kleine Fische
51 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Die Brüder Harry und Rolf Kuballa lassen sich von dem Taschendieb Willi den Schlüssel zu einem Schließfach abjagen, in dem sie die Beute aus einem Juwelenraub untergebracht haben. Während des Verhörs wird Faber schlagartig klar, dass Susanne in Gefahr ist. Es bleibt wenig Zeit, ihr Leben zu retten.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup