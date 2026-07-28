Der Fahnder
Folge 3: Alte Kameraden
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Bei einem nächtlichen Routineeinsatz fällt Faber und Max der Notar Kampe auf, der sich an seinem Tresor zu schaffen macht. Die beiden folgen Kampe bis zu seinem Haus und stellen fest, dass der Gangster Jurij Kampes Frau als Geisel festhält. Bei seinen Ermittlungen stößt Faber auf den Rechtsanwalt Schneider.
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Der Fahnder
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup