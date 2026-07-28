Der Fahnder
Folge 13: Tim
50 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Bei einem nächtlichen Einsatz finden Faber und Max den elfjährigen Tim, der sich in einem Kaufhaus versteckt hat. Fabers Verdacht, dass der Junge mißhandelt worden ist und seine Verletzungen von Schlägen herrühren, bestätigt sich, als er auf Tims rabiaten Vater trifft. Im letzten Moment kann Faber eine Katastophe verhindern.
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Der Fahnder
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Release Company, WDR mediagroup