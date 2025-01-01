Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 1
Eine Wand für mehr Miete

Folge 1: Eine Wand für mehr Miete

24 Min.Ab 6

Tony Wabersich (24) und Marie Hübner (24) aus Berlin sind zwar klamm, aber clever. Um mehr Geld in die Haushaltskasse zu bekommen, will das Paar aus ihrer Drei-Zimmer-Altbauwohnung eine WG machen. Nur das Zimmer, das die beiden im Angebot haben, ist leider ein Durchgangszimmer - und da will keiner rein. Super-Heimwerker Ken hilft beim Hochziehen einer Trockenbauwand. Jetzt kann das Mitbewohner-Casting kann starten ...

