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Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 16vom 18.04.2021
Küche nach Maß

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Die Super-Heimwerker

Folge 16: Küche nach Maß

25 Min.Folge vom 18.04.2021Ab 6

Steffen (48) ist ein Multitalent: Manager, Handwerker und Architekt - nur sein Perfektionismus verhindert oftmals, dass etwas zügig vorangeht. Steffen will seine Küche den niedrigen Fenstern darin anpassen. Da handelsübliche Einbauwaren ein gewisses Standardmaß nicht unterschreiten, muss eine Lösung "Marke Eigenbau" her. Super-Heimwerker Daniel muss dem leidenschaftlichen Kaffeetrinker gehörig einschenken, um das Projekt nicht im Bummelzugtempo zu stemmen ...

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