Staffel 2Folge 10
Die Super-Heimwerker
Folge 10: Es werde Licht - auf Umwegen
25 Min.Ab 6
Mido (27) aus Berlin ist ein ganz gemütlicher Zeitgenosse - seine Lieblingsbeschäftigung ist chillen. Sein großer Traum ist ein hell erleuchtetes Wohnzimmer. Eine indirekte Deckenbeleuchtung und eine beleuchtete Paneelwand bringen sich aber leider nicht von selbst an. Zum Glück ist Super-Heimwerker Tommo nicht weit, und der Drill Instructor versteht sein Handwerk!
Die Super-Heimwerker
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
6
Copyrights:© Janus TV GmbH