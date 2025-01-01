Staffel 2Folge 19
Die Super-Heimwerker
Folge 19: Dieses Zimmer ist ein Hit
25 Min.Ab 6
Rock-Musiker Joe (44) und seine Klampfe sind die allerbesten Freunde. Gemeinsam arbeiten sie auf den großen Durchbruch hin. Joes Laminat im Wohnzimmer hat das schon geschafft: Löcher, Brüche und Wellen - so weit die Füße tragen. Jetzt sollen ein schicker Korkfußboden und hübsche Puzzlepaneele für die Wand her. Und obwohl Gitarren-Joe nur für das musikalische Rahmenprogramm sorgen wollte, muss er für ein hitverdächtiges Endergebnis selbst anpacken ...
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH