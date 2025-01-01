Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Heimwerker

Kabel Eins
Staffel 2
Folge 19
Dieses Zimmer ist ein Hit

Die Super-Heimwerker

Folge 19: Dieses Zimmer ist ein Hit

25 Min.
Ab 6

Rock-Musiker Joe (44) und seine Klampfe sind die allerbesten Freunde. Gemeinsam arbeiten sie auf den großen Durchbruch hin. Joes Laminat im Wohnzimmer hat das schon geschafft: Löcher, Brüche und Wellen - so weit die Füße tragen. Jetzt sollen ein schicker Korkfußboden und hübsche Puzzlepaneele für die Wand her. Und obwohl Gitarren-Joe nur für das musikalische Rahmenprogramm sorgen wollte, muss er für ein hitverdächtiges Endergebnis selbst anpacken ...

