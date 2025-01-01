Staffel 2Folge 13
Nie mehr kalte FüßeJetzt kostenlos streamen
Die Super-Heimwerker
Folge 13: Nie mehr kalte Füße
25 Min.Ab 6
Handwerklich kann Jürgen (49) so schnell niemand etwas vormachen - denkt zumindest er. Als dem Junggesellen seine 40-Quadratmeter-Wohnung zu klein wird, baut er kurzerhand die kleine Loggia zum Büro aus. Die Sache hat nur einen Haken: Der Raum hat keine Heizung. Bevor Jürgen an seinem Schreibtisch festfriert, kommt Super-Heimwerker Ken vorbeigeschneit und heizt dem Hobbybastler so richtig ein. Nie wieder kalte Füße, dank Fußbodenheizung ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Heimwerker
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH