Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 6
Eine Bar für alle Fälle

Eine Bar für alle FälleJetzt kostenlos streamen

Die Super-Heimwerker

Folge 6: Eine Bar für alle Fälle

24 Min.Ab 6

In Berlin steppt der Bär - jedenfalls in Steffen Schuberts (27) Party-WG. Nach so manch feucht-fröhlicher Nacht gleicht die Studentenbude einem Leergutcontainer. Vom Chaos danach hat Steffen zwar die Nase gestrichen voll, aber handwerklich heißt es bei ihm eher "Flasche leer". Super-Heimwerker Michael rückt den Flaschen in der WG zu Leibe. Er und Steffen basteln eine mobile Hausbar mit stylischer Innenbeleuchtung und ganz viel Platz für Bierkästen und Cocktailzubehör.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Heimwerker
Kabel Eins

Die Super-Heimwerker

Alle 1 Staffeln und Folgen