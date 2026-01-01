Staffel 2Folge 3
Folge 3: So macht Sitzenbleiben Spaß
Jeden Morgen tappt Lehrer Nico Seebauer (26) im Dunkeln aufs Klo. Er kann den Anblick seines uralten Badezimmers nicht ertragen. Sich in der alten Dusche zu waschen, bedeutet zudem Gefahr für Leib und Leben. Da Nico vom Handwerken keine Ahnung hat, bekommt er Nachhilfestunden bei Super-Heimwerker Daniel. Dumm stellen gilt nicht - heute erteilt der Handwerker die Lektionen - inklusive Strafarbeiten. Aber danach macht "Sitzenbleiben" auf dem stillen Örtchen endlich wieder Spaß ...
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH