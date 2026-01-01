Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Heimwerker

Kabel Eins
Staffel 2
Folge 3
So macht Sitzenbleiben Spaß

Die Super-Heimwerker

Folge 3: So macht Sitzenbleiben Spaß

24 Min.
Ab 6

Jeden Morgen tappt Lehrer Nico Seebauer (26) im Dunkeln aufs Klo. Er kann den Anblick seines uralten Badezimmers nicht ertragen. Sich in der alten Dusche zu waschen, bedeutet zudem Gefahr für Leib und Leben. Da Nico vom Handwerken keine Ahnung hat, bekommt er Nachhilfestunden bei Super-Heimwerker Daniel. Dumm stellen gilt nicht - heute erteilt der Handwerker die Lektionen - inklusive Strafarbeiten. Aber danach macht "Sitzenbleiben" auf dem stillen Örtchen endlich wieder Spaß ...

