Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 12
Im Saustall gibt's bald Party

Die Super-Heimwerker

Folge 12: Im Saustall gibt's bald Party

24 Min.Ab 6

Im Saustall von Kai Guse will wirklich kein Schwein leben, geschweige denn Party machen. Da der 34-Jährige aber gerne mit seinen Jungs die Sau rauslässt, soll sich das jetzt ändern. Leichter gesagt als getan: Die Wände des künftigen Partyraum sind krumm und schief und überall klebt noch Gülle aus Großmutters Zeiten. Für Super-Heimwerker Tommo heißt es Nase zu und durch ...

