Staffel 2Folge 17
Die Super-Heimwerker
Folge 17: Karibik-Feeling zum Aufklappen
24 Min.Ab 6
In der WG von Georg (26) wird oft gefeiert. Nur gibt niemand sein Zimmer gerne dafür her. Der findige Party-King hat eine Idee: Warum nicht auf den Flur ausweichen?! Und da die Jungs in der Inselstraße wohnen, soll eine Karibik-Bar her, mit ganz viel Bambus, Palmwedeln und Licht. Soweit die Theorie. Super-Heimwerker Tommo rückt an, um den WG-Kumpels auf die Sprünge zu helfen. Der Clou: Die Bar lässt sich zusammenklappen und an anderen Orten locker wieder auseinanderfalten ...
