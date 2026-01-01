Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 17
Karibik-Feeling zum Aufklappen

Die Super-Heimwerker

Folge 17: Karibik-Feeling zum Aufklappen

24 Min.Ab 6

In der WG von Georg (26) wird oft gefeiert. Nur gibt niemand sein Zimmer gerne dafür her. Der findige Party-King hat eine Idee: Warum nicht auf den Flur ausweichen?! Und da die Jungs in der Inselstraße wohnen, soll eine Karibik-Bar her, mit ganz viel Bambus, Palmwedeln und Licht. Soweit die Theorie. Super-Heimwerker Tommo rückt an, um den WG-Kumpels auf die Sprünge zu helfen. Der Clou: Die Bar lässt sich zusammenklappen und an anderen Orten locker wieder auseinanderfalten ...

