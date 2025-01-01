Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Heimwerker

Kabel Eins
Staffel 2
Folge 5
So geht die Party endlich ab

Folge 5: So geht die Party endlich ab

25 Min.
Ab 6

Kraftfahrer und Tanzlehrer Sascha Bleeks (33) macht gern Party. Das Problem: Sein improvisierter Partyraum ist ein echter Stimmungskiller und versprüht den Charme einer in die Jahre gekommenen Dorfdisco. Damit in Hille wieder der Bär steppt, muss Super-Heimwerker Michael anrücken. Mit seiner Hilfe kommt eine Thekenecke mit Regal und runderneuertem Tresen in den Raum. Mit ein bisschen Farbe, Plexiglas und indirekter Beleuchtung wird Saschas nächste Party der absolute Knaller!

