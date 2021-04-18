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Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 14vom 18.04.2021
Schatzsuche im Gebälk

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Die Super-Heimwerker

Folge 14: Schatzsuche im Gebälk

25 Min.Folge vom 18.04.2021Ab 6

Fotograf Oliver Elsner renoviert schon seit Ewigkeiten sein altes Bauernhaus. Nur an sein Wohnzimmer hat sich der 35-Jährige bislang nicht herangetraut. Dort will er nämlich auf Schatzsuche gehen. Denn Oliver hofft, unter der Lehmschicht seiner 240 Jahre alten Dachbalken alte Malereien zu finden. Um den Balken ihr Geheimnis zu entlocken, braucht Schatzsucher Oliver allerdings die Hilfe von Super-Heimwerker Daniel ...

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