Staffel 2Folge 20
Die Super-Heimwerker
Folge 20: Ruhe aus der Rockhöhle
25 Min.Ab 6
Daniel, Jonathan, Johannes und Lennart sind mit Leib und Seele Musiker. Und wer erfolgreich sein will, muss natürlich üben bis die Wände wackeln. Und genau da liegt das Problem: Der Bandprobenraum liegt im Souterrain eines Mehrfamilienhauses und ist nur notdürftig schallisoliert. Super-Heimwerker Ken muss bei der Chaos-Combo für Ruhe und Ordnung sorgen. Mit neuer Schalldämmung, praktischen Regalen und kreativen Kabelhaltern wollen es die Jungs bald wieder krachen lassen ...
Die Super-Heimwerker
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH