Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 20
Ruhe aus der Rockhöhle

Ruhe aus der Rockhöhle

Die Super-Heimwerker

Folge 20: Ruhe aus der Rockhöhle

25 Min.Ab 6

Daniel, Jonathan, Johannes und Lennart sind mit Leib und Seele Musiker. Und wer erfolgreich sein will, muss natürlich üben bis die Wände wackeln. Und genau da liegt das Problem: Der Bandprobenraum liegt im Souterrain eines Mehrfamilienhauses und ist nur notdürftig schallisoliert. Super-Heimwerker Ken muss bei der Chaos-Combo für Ruhe und Ordnung sorgen. Mit neuer Schalldämmung, praktischen Regalen und kreativen Kabelhaltern wollen es die Jungs bald wieder krachen lassen ...

Die Super-Heimwerker
Kabel Eins

Die Super-Heimwerker

