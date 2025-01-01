Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 18
Folge 18: Küche mit Geschmack

25 Min.Ab 6

Hip, chic, sexy, so wohnt und gibt sich Mike (33) aus Berlin. Zu blöd, dass ausgerechnet seine Küche nicht ins schillernde Gesamtkonzept passt. Die ist nämlich aus dem Baumarkt. Super-Heimwerker Ken kommt da gerade richtig. Soll der mal fix aus dem schäbigen grauen Örtchen eine glamouröse Vorzeigeküche zimmern. Aber Stilikone Mike hat die Rechnung ohne den Super-Heimwerker gemacht. Über Geschmack lässt sich streiten, aber mit angepackt wird - da gibt es keine Diskussionen ...

