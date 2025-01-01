Staffel 2Folge 7
Folge 7: Tatort Erlebnis-Dusche
24 Min.Ab 6
Tatort Gelsenkirchen: Stefan Barellas (40) Bad ist ein einziger Albtraum. Dabei träumt der Polizist eigentlich von einer richtigen Erlebnisdusche, die den Kreislauf ordentlich anregt. Doch sein Bad ist mit drei Quadratmetern noch enger als eine Gefängniszelle. Also weg mit der Dienstwaffe und ran an das Stemmeisen. Die alten Fliesen und die Wanne sind bei diesem Noteinsatz fällig. Und weil der Ordnungshüter doch recht zaghaft ans Werk geht, hilft Super-Heimwerker Ken nach ...
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH