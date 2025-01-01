Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Heimwerker

Kabel Eins Staffel 2 Folge 7
Tatort Erlebnis-Dusche

Die Super-Heimwerker

Folge 7: Tatort Erlebnis-Dusche

24 Min. Ab 6

Tatort Gelsenkirchen: Stefan Barellas (40) Bad ist ein einziger Albtraum. Dabei träumt der Polizist eigentlich von einer richtigen Erlebnisdusche, die den Kreislauf ordentlich anregt. Doch sein Bad ist mit drei Quadratmetern noch enger als eine Gefängniszelle. Also weg mit der Dienstwaffe und ran an das Stemmeisen. Die alten Fliesen und die Wanne sind bei diesem Noteinsatz fällig. Und weil der Ordnungshüter doch recht zaghaft ans Werk geht, hilft Super-Heimwerker Ken nach ...

