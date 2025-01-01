Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 2
Trödeltruppe aus der Chaos-Küche

Folge 2: Trödeltruppe aus der Chaos-Küche

24 Min.Ab 6

Felix und seine Mitbewohner Annabelle und Ronald leben in einer Dreier-WG in Berlin-Friedrichshain. Im Feiern ist das Trio ganz groß, nur wenn es an das Projekt "Chaos-Küche" geht, sind alle plötzlich ganz kleinlaut. Super-Heimwerker Tommo macht der Trödeltruppe jetzt ordentlich Dampf. Gemeinsam überarbeiten sie die Küchenfronten, bauen eine neue Arbeitsplatte ein und geben den Wänden einen neuen Anstrich ...

