Die Super-Heimwerker

Kabel EinsStaffel 2Folge 15
Reservat für den Mann

Folge 15: Reservat für den Mann

25 Min.Ab 6

Hajo (38) hat ein Problem: Er hat nicht genügend Platz für seine Klamotten. Schuld ist Ehefrau Anja, die bereits alles mit ihrer Kleidung in Beschlag genommen hat. Einen Schrank hat der verzweifelte Radiomoderator schon gekauft - nur leider baut der sich nicht von selbst zusammen. Rund 100 Einzelteile - Labertasche Hajo kapituliert. Bevor Anjas nächster Shoppingtrip ansteht, schaut deshalb schnell Super-Heimwerker Tommo nach dem Rechten ...

