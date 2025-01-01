Staffel 2Folge 15
Reservat für den MannJetzt kostenlos streamen
Die Super-Heimwerker
Folge 15: Reservat für den Mann
25 Min.Ab 6
Hajo (38) hat ein Problem: Er hat nicht genügend Platz für seine Klamotten. Schuld ist Ehefrau Anja, die bereits alles mit ihrer Kleidung in Beschlag genommen hat. Einen Schrank hat der verzweifelte Radiomoderator schon gekauft - nur leider baut der sich nicht von selbst zusammen. Rund 100 Einzelteile - Labertasche Hajo kapituliert. Bevor Anjas nächster Shoppingtrip ansteht, schaut deshalb schnell Super-Heimwerker Tommo nach dem Rechten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Heimwerker
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH