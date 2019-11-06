Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Folge 25: Stunk im Belgischen

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der brutale Mord an Vermieter Dirk Scholzen führt Kriminalhauptkommissar Kinski und seine Kollegin Lena von Behringhaus in eine Hochhaussiedlung. Da das Opfer kurz vor seinem Tod die Mieten um satte 15 Prozent erhöhen wollte, haben viele der Mieter ein Tatmotiv. Kann der geheime Sex -Deal von Nadine, der ehemaligen Affäre von Dirk, etwas mit dem Tötungsdelikt zu tun haben? Was wusste die gehörnte Ehefrau? Rechte: Sat.1

