SAT.1Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5: Tod auf Raten

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die verheiratete Ina Weber wird in ihrer Wohnung brutal erdrosselt. Ihr Ehemann, ihre erwachsene Tochter, Freunde und Nachbarn stehen angeblich vor einem Rätsel. Die Suche nach Motiv und Täter führt die Kommissare Anna Schiller und Ben Nowak schließlich dahin, wo niemand die unbescholtene Hausfrau gesucht hätte: In ein abgeranztes Stundenhotel. Führte Ina Weber ein pikantes Doppelleben? Und hat sie dafür vielleicht mit dem Tod bezahlt? Rechte: Sat.1

