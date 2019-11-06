Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Ein alter Fall
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Detektiv Deerek Soost wird erschossen in seinem Auto aufgefunden. Zuletzt betreute der Lebemann einen vermeintlichen Routinefall: Er musste den Ehemann einer wohlhabenden Kölner Autohausbesitzerin beschatten. Die Ermittlungen gestalten sich für die Kommissare Lucia Schmitt und Claus Plewnia komplizierter als gedacht. Denn der Kompagnon des Toten ist ein Ex-Kollege der Kriminalpolizei, der unehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden ist und Lucia einmal sehr nahe stand. Rechte: Sat.1
