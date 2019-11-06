Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Ein alter Fall

Ein alter FallJetzt kostenlos streamen

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 6: Ein alter Fall

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Detektiv Deerek Soost wird erschossen in seinem Auto aufgefunden. Zuletzt betreute der Lebemann einen vermeintlichen Routinefall: Er musste den Ehemann einer wohlhabenden Kölner Autohausbesitzerin beschatten. Die Ermittlungen gestalten sich für die Kommissare Lucia Schmitt und Claus Plewnia komplizierter als gedacht. Denn der Kompagnon des Toten ist ein Ex-Kollege der Kriminalpolizei, der unehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden ist und Lucia einmal sehr nahe stand. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz in Köln - Die Kommissare
SAT.1

Einsatz in Köln - Die Kommissare

Alle 1 Staffeln und Folgen