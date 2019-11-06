Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Fesseln der Vergangenheit

Folge 19: Fesseln der Vergangenheit

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Kindergärtnerin Sandra Eichner wird in ihrem Garten brutal überfallen. Ihr Ehemann verschwindet Hals über Kopf. Während die junge Mutter im Koma liegt, befragen die Kommissare Zoe Thiess und Paul Gerber die Nachbarin, die als einzige Zeugin die Tat beobachtet hat. Aufgrund ihrer Aussage wird der Ehemann des Opfers zum Hauptverdächtigen. Doch als herauskommt, dass Sandra Eichner ein Doppelleben geführt hat, vergrößert sich der Kreis der potentiellen Täter erheblich. Rechte: Sat.1

