Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Es sollte der schönste Tag in Anna Steins Leben werden. Doch ein brutaler Mord änderte alles. Die 29-jährige wird kurz vor ihrer Traumhochzeit mit der Stretch-Limousine entführt und bald darauf im Schloßpark erdrosselt aufgefunden. Auf der Suche nach Spuren gerät der Bruder des Bräutigams ins Visier der Komissare Zoe Thies und Paul Gerber. Werden sie herausfinden, wer die Hochzeit verhindern wollte und wer verantwortlich ist für den grausamen Tod der jungen Krankenschwester? Rechte: Sat.1

