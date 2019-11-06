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Einsatz in Köln - Die Kommissare

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Der dritte Mann

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Einsatz in Köln - Die Kommissare

Folge 20: Der dritte Mann

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Gefängnispsychologin Mira Pellkamp wird ermordet in einer Müll-Umlade-Station aufgefunden. Das Privatleben des Opfers gibt den Kommissaren Lucia Schmitt und Claus Plewnia zahlreiche Rätsel auf: Führte die beruflich erfolgreiche und gesettelte Frau ein Doppelleben? Warum behaupten mehrere Männer, mit der 32-Jährigen zusammen gewesen zu sein? Wieso weiß selbst die beste Freundin der Toten nichts von alledem? Oder liegen die Gründe für den Mord in ihrem beruflichen Umfeld? Rechte: Sat.1

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