Staffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Der dritte MannJetzt kostenlos streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 20: Der dritte Mann
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Gefängnispsychologin Mira Pellkamp wird ermordet in einer Müll-Umlade-Station aufgefunden. Das Privatleben des Opfers gibt den Kommissaren Lucia Schmitt und Claus Plewnia zahlreiche Rätsel auf: Führte die beruflich erfolgreiche und gesettelte Frau ein Doppelleben? Warum behaupten mehrere Männer, mit der 32-Jährigen zusammen gewesen zu sein? Wieso weiß selbst die beste Freundin der Toten nichts von alledem? Oder liegen die Gründe für den Mord in ihrem beruflichen Umfeld? Rechte: Sat.1
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Einsatz in Köln - Die Kommissare
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1