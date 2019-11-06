Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Rache auf RheinländischJetzt kostenlos streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 4: Rache auf Rheinländisch
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Stadtviertel in Angst: In Köln-Porz treibt ein Serientäter sein Unwesen und attackiert wehrlose junge Frauen mit einem Messer. Sein letztes Opfer: Die minderjährige Lilith. Ihre Ermittlungen führen die Kommissare Jenny Löwe und Ümit Demirci in ein Netz aus Sexgeheimnissen und Familien-Lügen. Schon bald ist jeder verdächtig - und den Kommissaren rennt die Zeit davon. Denn eine gewaltbereite Bürgerinitiative bläst ebenfalls zur Hatz auf den "Messerstecher". Rechte: Sat.1
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Einsatz in Köln - Die Kommissare
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1