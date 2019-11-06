Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Schweigen ist GoldJetzt kostenlos streamen
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Folge 15: Schweigen ist Gold
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die attraktive Sandra Ockermann wird vor ihrer Wohnung überfahren. Schwer verletzt fällt die Ehefrau eines Fitnessclub- Besitzers ins Koma. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich nach Auswertung der Spuren allerdings als vorsätzliche Tat. Den Kölner Kommissaren Zoe Thiess und Paul Gerber offenbaren sich wahre Abgründe aus dem Leben der 31-jährigen: eine außereheliche Affäre ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Einsatz in Köln - Die Kommissare
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12