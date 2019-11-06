Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 15vom 06.11.2019
Folge 15: Schweigen ist Gold

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die attraktive Sandra Ockermann wird vor ihrer Wohnung überfahren. Schwer verletzt fällt die Ehefrau eines Fitnessclub- Besitzers ins Koma. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich nach Auswertung der Spuren allerdings als vorsätzliche Tat. Den Kölner Kommissaren Zoe Thiess und Paul Gerber offenbaren sich wahre Abgründe aus dem Leben der 31-jährigen: eine außereheliche Affäre ... Rechte: Sat.1

